Martinelli resta alla Fiorentina. CorSport: “Fondamentale il volere di Pioli”

Pioli ha speso parole significative per Martinelli, sottolineandone non solo le qualità tecniche ma anche la forte personalità, nonostante la giovane età. Per il tecnico, non conta l'anagrafe ma il rendimento sul campo, e Martinelli ha dimostrato di meritare fiducia. Stare un anno alle spalle di un fuoriclasse come De Gea viene visto come un'occasione di crescita strategica, in un progetto che guarda già oltre: la Fiorentina intende costruire un futuro con Martinelli protagonista.