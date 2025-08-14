Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Marcolin vota Fiorentina: “Stimo Pioli e la rosa ha più senso logico”

news viola

Marcolin vota Fiorentina: “Stimo Pioli e la rosa ha più senso logico”

Pioli
Le parole dell'ex vice allenatore della Fiorentina
Redazione VN

Dario Marcolin ha parlato in un'intervista al Corriere dello Sport. L'ex centrocampista ha fatto le carte alle squadre che stanno iniziando il ca mpionato e si è detto incuriosito sulla Fiorentina:

Ci sono tante incognite. Mi piace la Fiorentina, stimo Pioli e vedo più senso logico nella rosa

Leggi i
commenti
News viola: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA