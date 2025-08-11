Marchini suggerisce: “A questa Fiorentina serve un trequartista in più”

Spirito di iniziativa, cercare la giocata anche se davanti c'è un'avversaria dal blasone che non ha bisogno di aggettivi. Insomma, la personalità a questa Fiorentina non manca. Magari servirebbe, anche per il futuro, un riferimento in più in mezzo al campo, dove Fagioli e Sohm paiono la perfetta sintesi di muscolo e fosforo. Ma a sostenere Kean, oltre a Gudmundsson o Dzeko sarebbe necessario avere un altro trequartista, o centrocampista centrale, in grado di innescare e far ragionare la squadra.
Sempre che si voglia optare per il 3-4-2-1, soluzione attualmente in voga, ma anche, per ammissione dello stesso Pioli, non un dogma assoluto. In fondo la duttilità di Gosens e Dodò sulle corsie esterne ti permette di scegliere, come base di partenza, un atteggiamento con cinque centrocampisti e due attaccanti, con Kean sempre riferimento ultimo. Il dubbio in ogni caso resta, perché la squadra ha sì personalità, ma se ne potrebbe aggiungere con un uomo in più. Qui però si torna sulla strada del mercato. Soprattutto in uscita.
