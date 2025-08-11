Marchini suggerisce: “A questa Fiorentina serve un trequartista in più”

Spirito di iniziativa, cercare la giocata anche se davanti c'è un'avversaria dal blasone che non ha bisogno di aggettivi. Insomma, la personalità a questa Fiorentina non manca. Magari servirebbe, anche per il futuro, un riferimento in più in mezzo al campo, dove Fagioli e Sohm paiono la perfetta sintesi di muscolo e fosforo. Ma a sostenere Kean, oltre a Gudmundsson o Dzeko sarebbe necessario avere un altro trequartista, o centrocampista centrale, in grado di innescare e far ragionare la squadra.