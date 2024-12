Marchini spinge: “Gosens alto e Parisi dietro. Questa è la soluzione”

Dicevamo del tedesco. Già, perché se non dovesse arrivare dal mercato un surrogato di Bove, la soluzione potrebbe essere proprio quella di spostare più in alto Gosens, portandolo di fatto sulle sue zolle naturali, schierando al suo posto (esterno difensivo di sinistra) Fabiano Parisi. Mossa che potrebbe essere 'indolore' e soprattutto utile a colmare una evidente lacuna che si è presentata da alcune settimane. Palladino, in fondo, si è dimostrato un allenatore capace di cambiare in corsa e di 'aggiustare' il tiro quando le questioni tattiche non danno le risposte desiderate. Una soluzione in casa da tenere presente.