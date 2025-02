Mani sul volto e felpa sugli occhi: così Bove ha vissuto la paura per Kean

In relazione all'episodio di Kean al Bentegodi, Repubblica si focalizza proprio su quel protagonista cui tutti subito hanno pensato nel momento in cui l'attaccante si è accasciato a terra. Edoardo Bove era in panchina, come sempre, ma non è rimasto indifferente al problema del compagno: mani sul viso, la felpa per chiudersi gli occhi e non guardare. Subito si è avvicinato al compagno, poi ha seguito le indicazioni dello staff medico ed è tornato in panchina prima della grande apprensione all'arrivo della barella: mani sul volto e felpa a coprirsi gli occhi. In un certo senso ha rivissuto brutte emozioni.