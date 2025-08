Mandragora, rinnovo in bilico. Ecco la valutazione della Fiorentina

La Fiorentina è molto attiva sul mercato dei centrocampisti, ma non solo in entrata. Infatti, se nel weekend potrebbe arrivare la definitiva chiusura per Simon Sohm, è molto probabile che non sarà l'ultima operazione dedicata alla mediana. In entrata molto dipenderà da quello che succederà con Richardson, che da sempre piace all'esterno, Bianco, su cui spingono alcuni club di B e soprattutto Mandragora.