Mandragora, ottimismo per il rinnovo. Si attende solo l’incontro delle parti

E' tutto pronto per il rinnovo di Rolando Mandragora. Per il momento il primo incontro non c'è stato, ma le parti dovrebbero vedersi a breve. La volontà del centrocampista è quella di percepire 2 milioni a stagione e la Fiorentina potrebbe accontentarlo con un rinnovo di contratto fino al 2029, con opzione per il 2030.