Mandragora o Richardson? Palladino prepara il centrocampo a tre

Raffaele Palladino deciderà domani se apportare modifiche tattiche per la sfida contro la Juventus, ma è evidente che la Fiorentina non sta rendendo come prima. Nonostante il tecnico escluda un calo fisico, l’idea di un cambio di sistema sembra sempre più necessaria per migliorare sia la solidità difensiva (quattro gol subiti in tre gare) sia l’efficacia offensiva (due reti segnate in 270 minuti).