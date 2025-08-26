Mandragora decisivo e vicino al rinnovo con la Fiorentina, Rep: “Sensazioni positive”

Mandragora brilla a Cagliari e conferma il suo ruolo chiave. Contatti riallacciati con il procuratore, c'è ottimismo per il rinnovo.

Redazione VN 26 agosto 2025 (modifica il 26 agosto 2025 | 10:02)

Il ritorno al gol di Rolando Mandragora è la nota più lieta del debutto in Serie A della Fiorentina contro il Cagliari. In una partita segnata da una prestazione collettiva sottotono e chiusa con un pareggio, il centrocampista viola ha confermato la propria importanza, sia dal punto di vista tecnico che caratteriale.

Come riporta La Repubblica, Mandragora ha vissuto un’estate complicata, tra l’infortunio rimediato a luglio e settimane di allenamenti personalizzati. A Cagliari, Pioli lo ha inserito all’intervallo per dare maggiore equilibrio e personalità alla squadra: la risposta è arrivata con il gol di testa su assist di Gudmundsson, l’ottavo nell’anno solare, numeri da centrocampista di primo livello. Un errore nel finale, con il fallo che ha generato il pareggio dei sardi, ha leggermente macchiato la sua prova, ma non ne riduce il peso nel progetto viola.

Sul fronte contrattuale, dopo settimane di incertezze e l’interesse del Betis Siviglia (respinta un’offerta da 4 milioni più bonus), la Fiorentina negli ultimi giorni ha riallacciato i contatti con l’entourage, con adesso molte più sensazioni positive rispetto ai primi giorni di agosto. Rinnovo di Mandragora che, con buone probabilità, sarà ufficializzato a settembre una volta archiviato il rinnovo di Moise Kean; e porterà il contratto oltre il 2026, con adeguamento dell’ingaggio.

Pioli, invece, ha sottolineato come la prestazione non sia stata condizionata dalla stanchezza per i due impegni ravvicinati, bensì da errori di lucidità e lettura delle situazioni di gioco. Problemi che il tecnico giudica normali in avvio di stagione, ma che andranno corretti in vista del ritorno di Conference League.