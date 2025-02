Mandragora crea, Kean finalizza: il nuovo feeling della Fiorentina

Uno ha fatto l'assist, l'altro si è inventato un gol da copertina, che vedremo a lungo nei programmi sportivi. Rolando Mandragora e Moise Kean sono stati premiati come i migliori in campo del match vinto al Franchi contro il Genoa.

II centrocampista è costretto a fare gli straordinari vista la carenza di elementi, con la speranza di recuperare Cataldi in vista del doppio match con l'Inter. Rolly' spiega come è nata la giocata del gol. «Abbiamo trovato il compromesso, Moise ha fatto una grande giocata. L'importante è che faccia gol e che ci faccia vincere la partita. Siamo contenti per la vittoria e per lui che continua a segnare. Siamo contenti per la classifica, ora ci prepariamo per il recupero con l'Inter, poi faremo i conti».