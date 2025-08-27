Andrea Mancini, figlio di Roberto e direttore sportivo della Sampdoria, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. Tra i vari aneddoti, si è soffermato sugli inizi con Daniele Pradè alla Fiorentina:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Mancini, ds Sampdoria: “Parlai a Pradè di Kvaratskhelia. Non riuscimmo a prenderlo”
news viola
Mancini, ds Sampdoria: “Parlai a Pradè di Kvaratskhelia. Non riuscimmo a prenderlo”
Andrea Mancini si sofferma su un retroscena con Kvaratskhelia e la Fiorentina
Quando allenava lo Zenit gli dissi che avevo visto un talento assurdo nel Real Madrid Castiglia, Valverde, che poi venne ceduto al Deportivo La Coruna. E poi David Silva: io giocavo nel Valladolid e lui nel Valencia. Lo prese e ha fatto la storia del City. Con la Primavera del Bologna giocai il torneo di Vignola e affrontai la Under 18 del Manchester United. Chiamai subito mio padre: informati, gli dissi, ho visto un giocatore in mezzo al campo straordinario. Alto, classe immensa, colpo di testa, lancio lungo. Vallo a prendere di corsa. Sapete chi era? Paul Pogba.
Primo incarico alla Fiorentina, accanto a Prade. Ci racconti...
«Gli parlai di Kvaratskhelia, lo avevo visto nel Rubin Kazan nel 2021. Non riuscimmo a prenderlo».
© RIPRODUZIONE RISERVATA