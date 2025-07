Ma quando arrivano i giocatori al VP? Oggi la lista dei convocati

Oggi l'arrivo di qualche giocatore al Viola Park

Redazione VN 13 luglio 2025 (modifica il 13 luglio 2025 | 07:40)

A conti fatti, l'elenco dei giocatori potenzialmente a disposizione di Stefano Pioli per il ritiro al Viola Park che prenderà il via domani è composto da quasi quaranta giocatori. Tra gli elementi che hanno ultimato la scorsa stagione, i giovani che rientreranno alla base dopo la loro prima esperienza da professionisti e, soprattutto, gli esuberi dai ricchi contratti che in partenza sanno già di avere ridotte chances di conferma.

In realtà nella lista che oggi diramerà la Fiorentina, il numero di giocatori attesi a Bagno a Ripoli non sarà cosi lungo (dovrebbe aggirarsi attorno ai 30 elementi) e questo per due motivi: alcune pedine potrebbero essere gestite in modo individuale perché già consapevoli di non rientrare nel nuovo progetto tecnico mentre altri - tra cui non pochi big, a cominciare forse da Kean - dovranno ancora godere di qualche giorno suppletivo di vacanze visto che per loro la stagione non si è conclusa con la vittoria di Udine del 25 maggio che ha regalato alla Fiorentina l'Europa ma hanno preso parte agli impegni in Nazionale.

Già, ma chi rischia di essere escluso in partenza? Ufficialmente un club non può «tagliare» nessuno (non lo consente l'accordo collettivo che regola i rapporti tra tesserati e club) ma è ovvio che lo spogliatoio del Viola Park non potrà andare in overbooking (Sabiri e Infantino ci saranno? Ma anche i giocatori vicini a cambiare maglia - Valentini, Nzola e Rubino - cosa faranno?). Di sicuro la lista di quanti sono attesi in ritardo è lunga: dopo la fine del campionato hanno infatti giocato in Nazionale Gudmundsson, Gosens,

Pongracic, Richardson, Ranieri e Christensen (che, assieme ad Amatucci, ha terminato la stagione il 23 giugno coi playout di B) ma anche tra gli Under qualcuno potrebbe raggiungere Bagno a Ripoli più tardi: è il caso di Ndour, Bianco e Fazzini (che hanno disputato l'Europeo uscendo il 22 giugno). Punto di domanda su Kean, che ha saltato le gare di qualificazione ai Mondiali ma prima del suo forfait aveva lavorato a Coverciano fino al 5 giugno. Lo scrive la Nazione.