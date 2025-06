Ma quando arriva Stefano Pioli? Gazzetta: “Ecco quando si rivedrà a Firenze”

Ma quando arriva Stefano Pioli? Questa la domanda che si fanno tutti i tifosi della Fiorentina. La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto su questa situazione, con la dirigenza viola che aspetta una data precisa per vedere il tecnico dell'Al-Nassr liberarsi e approdare nella Firenze che fu sua.

Secondo la Gazzetta dello Sport, dal 3 luglio Stefano Pioli sarà il nuovo allenatore della Fiorentina. Superati i termini fiscali che lo "imprigionano" in Arabia, con delle catene da 12 milioni, l'allenatore ex Milan arriverà a Firenze per dare inizio alla sua nuova avventura viola: