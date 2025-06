Ma quali sono le cifre che coinvolgono Gudmundsson? La situazione economica

Le cifre utili per riscattare Albert Gudmundsson

Ma quali sono le cifre che coinvolgono Albert Gudmundsson? Questa la domanda della Gazzetta dello Sport. Per riscattare Albert dal Genoa la Fiorentina dovrebbe versare 17 milioni e diventerebbe tutto viola fino al 2029 con un ingaggio di 2,2 milioni a stagione. Per il prestito oneroso i viola hanno già dato al Genoa 6 milioni.

Altri 2 dovevano essere pagati soltanto nel caso in cui il calciatore avesse giocato più del 50% delle gare in stagione e se poi la stessa società viola avesse deciso comunque di non riscattarlo.