Ma Fiorentina-Juventus è davvero a rischio? Le ultime sull’allerta meteo

"Da parte sua il club viola non ne sa niente e ieri la squadra si è regolarmente allenata al Viola Park, nonostante l’allagamento di alcuni campi e zone interne, preparando la sfida di domani ( ore 18) al Franchi. Al contrario della Primavera viola che ha visto la propria partita contro l’Empoli rimandata di un giorno ( domani ore 13) per l’ordinanza con la quale si è disposta la chiusura dei campi sportivi fino alle 14 di oggi. Vale però la pena ricordare che la tragica alluvione che mise la Toscana in ginocchio tra il 2 e il 3 novembre 2023 non portò poi al rinvio della sfida, anche quella volta, con la Juventus che si giocò regolarmente il5 novembre al Franchi (0-1 con gol di Miretti). In quella circostanza oltre al parere contrario di alcune istituzioni, come il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, ci fu la forte presa di posizione dei tifosi della curva Fiesole che non entrarono allo stadio in segno di protesta continuando ad aiutare le persone colpite dal disastro".