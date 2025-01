Lunedì si chiude Pablo Marì. Kouamè? L’alto ingaggio un ostacolo

Per Ikonè, si attende una proposta dal mercato estero, mentre per Kouamé si esplorano opzioni in Italia, con Torino e Cagliari interessate al prestito. La Fiorentina vuole includere un diritto di riscatto nelle trattative. Un ostacolo per la cessione definitiva di Kouamé è il suo alto ingaggio, derivante da un rinnovo automatico del contratto. Intanto, Christensen volerà in Germania per firmare con il Paderborn (Serie B).