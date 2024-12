L’umanità prima di tutto. Cataldi l’ha ricordato al mondo dello sport

Danilo Cataldi è stato il protagonista di una settimana intensa, culminata con un gol dedicato a Edoardo Bove , suo compagno e amico. La rete, oltre a garantire i 3 punti alla Fiorentina, è diventata un simbolo di affetto, vicinanza e speranza, dopo i momenti di apprensione per le condizioni di Bove. Cataldi ha raccontato l’aneddoto del loro scambio di messaggi, trasformando una promessa fatta in un gesto concreto sul campo.

Cataldi, già in evidenza per il suo pronto soccorso a Bove e le parole di grande tatto nella settimana precedente, ha ribadito il suo valore in campo. Specialista nei tiri da fuori, ha raggiunto il suo record personale di 3 gol stagionali in Serie A. Dall’arrivo alla Fiorentina, è diventato un pilastro per Palladino, grazie alla sua capacità di combinare equilibrio, adattabilità tattica e leadership silenziosa.