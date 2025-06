Lui vuole rimanere, la Fiorentina lo vuole cedere: rebus sul futuro di Beltran

Lucas Beltran ha parlato del suo futuro, esprimendo il desiderio di giocare con la Nazionale argentina, nonostante non abbia mai debuttato in campo, e di vincere un trofeo con la Fiorentina, confermando la sua volontà di restare a Firenze. Tuttavia, la società viola non sembra condividere questa visione, dato che il giocatore non ha ancora soddisfatto le aspettative, soprattutto nella seconda stagione, in cui si sarebbe dovuto consacrare. Attualmente, il suo ruolo e il suo potenziale restano incerti.