Lista Schmidt attacca il Comune: “Hanno sbagliato tutto sui lavori allo stadio”

Massimo Sabatini, consigliere della Lista Schmidt, attacca duramente il Comune per i ritardi nei lavori allo stadio Franchi (LE ULTIME). "Da dicembre i lavori accumulano ritardi su ritardi", afferma Sabatini, che commenta anche l'annuncio di una "variante" al progetto. "In pratica, ora dicono che ciò che avrebbero dovuto fare 'dopo' ora capiscono che dovevano farlo 'prima'. È ridicolo". Sabatini solleva poi dubbi sui progressi dichiarati dal Comune, in particolare sulle palificazioni: "Hanno detto di averle finite, ma le platee di fondazione e il collaudo dovevano essere pronti il 19 febbraio. Dov'è il certificato di collaudo?".