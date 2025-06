L’indizio di mercato su Fortini. Parisi scavalcato e possibile partente

"Sarà parte della Fiorentina del prossimo anno". Così Daniele Pradè in conferenza stampa, alcune settimane fa, annunciava la promozione di Niccolò Fortini in prima squadra. Il presito alla Juve Stabia è stato formativo, ed ora è pronto a liberare i propri cavalli sulla corsia sinistra.

Con ogni probabilità, secondo La Nazione, sarà lui la riserva di Gosens. Non a caso la Fiorentina non sta cercando nessun profilo per la fascia sinistra, ma solo per quella opposta. Perde quotazioni, quindi, Fabiano Parisi, L'ex Empoli potrebbe lasciare Firenze, con la Lazio che sembra essere in pole position.