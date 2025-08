L’ex ds di Sohm al Parma: “Mi impressionò! Forte, ma può crescere ancora”

Le parole dell'ex direttore sportivo del Parma, Marcello Carli, sulle qualità del centrocampista che acquistò per i ducali: Simon Sohm

4 agosto 2025

Simon Sohm è il giocatore che chiedeva Stefano Pioli per integrare, almeno momentaneamente, la sua mediana. Il classe 2001 rispecchia le caratteristiche del classico interditore di cui il tecnico viola aveva bisogno per aggiungere muscoli al reparto e alla squadra in generale. Cinque anni fa il centrocampista svizzero si fece notare proprio per la sua struttura massiccia, oltreché per le qualità tecniche non comuni. Ne ha parlato, al Corriere dello Sport, proprio l'attuale direttore tecnico del Benevento, Marcello Carli, che da direttore sportivo del Parma, il 4 ottobre del 2020, decise di prelevarlo dallo Zurigo (dove il ragazzo è cresciuto fin dalle giovanili).

Le cose che lo impressionarono furono la forza fisica e la prorompenza. Secondo il dirigente sportivo, Sohm è forte, ma può fare un altro step. «Secondo me ha dimostrato molto meno di quanto avrebbe potuto, in relazione alle sue potenzialità. Trovo che possa e debba aumentare i giri in termini di intensità. È fondamentale per uno come lui». Carli, poi, parla delle cifre con le quali è stato trovato un accordo tra Parma e Fiorentina, non definendole eccessive ma giuste.

Passando poi al ruolo: «Lo vedo bene sia in un centrocampo a quattro che a cinque. Per la conoscenza che ho di lui vi garantisco che può giocare a due, a tre, ovunque. Non ha problemi a livello tattico. Ma ripeto che deve progredire». Conclude parlando del Sohm come persona: «L'ho portato in Italia cinque anni fa, ai tempi del Parma. Parliamo di una persona seria, professionale, assolutamente top. E di altissimo livello. Fidatevi».