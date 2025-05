L’Europa a ogni costo. Palladino ci deve provare per salvare la stagione

La Fiorentina, nonostante un finale di campionato deludente con soli due punti in quattro partite, ha ancora una possibilità per chiudere la stagione con una qualificazione europea. Per riuscirci, dovrà battere l’Udinese e sperare in una sconfitta della Lazio contro il Lecce: in quel caso, a pari punti, i viola sarebbero avanti grazie agli scontri diretti. Un’eventuale qualificazione alla Conference League non entusiasma tutti i tifosi, ma rappresenterebbe comunque il miglior piazzamento a livello di punti degli ultimi dieci anni.

Restare in Europa è fondamentale non solo per l’immagine del club, ma anche per motivi tecnici ed economici. Senza coppe, sarebbe più difficile trattenere giocatori chiave come Dodò e Mandragora, ormai pronti per palcoscenici internazionali. Inoltre, per il presidente Commisso, che punta a valorizzare il brand Fiorentina nel mondo, l’assenza dall’Europa rappresenterebbe un duro colpo a livello di visibilità e crescita globale.