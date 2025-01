L’esperto: “Ecco cosa sta provando Bove. Così ha evitato altri choc”

"Suggerimenti? Dovrebbe provare a verbalizzare quello che sente: fare sessioni con un professionista per dare parola a quello che ha avuto"

La Nazione, per commentare la nuova vita di Edoardo Bove, ha intervistato Luca Modolo, psicologo dello sport referente per la Figc che si è specializzato, in particolare, nel metodo «brain imprinting». Ecco le sue parole: