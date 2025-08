La probabile formazione: dentro Kospo e Viti, spazio ad alcuni titolari

La Fiorentina oggi torna in campo, e lo farà nella prima delle 3 gare inglesi. Quella contro il Leicester sarà una prova interessante per Stefano Pioli. Il livello finalmente si alza, anche se lo Foxes non sono in un momento semplice. La differenza starà nella preparazione, con i ragazzi di Cifuentes avanti, visto l'imminente inizio della Championship. Pioli in queste 3 gare alternerà tutta la rosa, con diverse formazioni.