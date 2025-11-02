Lecce, la probabile formazione: c’è un ex viola, ma non è Sottil. Gioca Stulic

Se, nello scontro diretto di questo pomeriggio, la Fiorentina ha assoluto bisogno di vincere, il Lecce non ha nessuna intenzione di perdere, in ciò confortato dal fatto che al ‘Franchi’ ha spesso riservato sorprese, se è vero che nelle gare disputate negli ultimi 25 anni vi sono state 4 vittorie dei viola ed altrettante dei giallorossi.