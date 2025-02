Le parole di Pradè rimbombano: Kean è la cura per Palladino

La classifica della Fiorentina, nonostante tutto, resta intrigante: 6° posto con 4 punti in più rispetto a un anno fa, ma il clima è tutt’altro che idilliaco e non solo per l’ultimo grave infortunio di Gudmundsson. Come scrive Tuttosport, la gara con il Como è coincisa con una bruciante sconfitta che rischia di lasciare scorie se la Fiorentina non si rimetterà subito in marcia. La prossima trasferta a Verona s’annuncia importante quanto delicatissima per restare agganciati alle zone alte della classifica e rispettare quanto rimarcato a fine partita dal ds Daniele Pradè, deluso come gran parte dei tifosi. Messaggio chiaro, deciso, destinato prima di tutto all’allenatore che periodicamente finisce in discussione, complice la discontinuità che finora ha contraddistinto il rendimento della squadra. Montagne russe che non facilitano il lavoro dell’allenatore né aiutano a fissare certezze e obiettivi. Quello di domenica non è stato il primo ‘sfogo’ di Pradè: dopo il ko con l’Udinese il ds intimò di ritrovare umiltà, dopo quello col Napoli sbottò: «Loro sono fortissimi ma mi è parso un suicidio nostro». Al termine della sconfitta in casa del Monza parlò di ‘mal di pancia’ e attaccò: «Perse umiltà e identità, da qui in avanti valuteremo tutto con attenzione». Fino alle esternazioni di tre giorni fa mentre Palladino recitava il mea culpa.