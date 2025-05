Le lacrime di Ranieri e l’abbraccio della Curva Fiesole: un finale drammatico

La Fiorentina esce dalla Conference League con il cuore spezzato dopo una battaglia intensa, conclusa con l’eliminazione al termine del secondo tempo supplementare contro il Betis. I giocatori, esausti e delusi, si accasciano sul campo mentre gli spagnoli iniziano la loro festa. La squadra viola aveva cominciato a costruire l’impresa già nel primo tempo, ma l’esperienza e le mosse tattiche del tecnico Pellegrini hanno progressivamente spento le speranze. Il cuore non è mancato, ma non è bastato.

Dopo il fischio finale, la squadra di Palladino si è recata sotto la curva Fiesole, dove ha ricevuto l’abbraccio dei tifosi. Un momento toccante, tra cori e sciarpe alzate, che ha unito squadra e pubblico in un saluto carico di amarezza. C’erano tutti, da chi aveva brillato, come Gosens, a chi era apparso meno in serata, come Adli. Capitan Ranieri ha guidato i compagni nel ringraziare i tifosi, ribadendo quanto il gruppo credesse davvero nel sogno della finale.