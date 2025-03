Le condizioni di Gudmundsson: “Vederlo titolare sarebbe un doppio miracolo”

Il Corriere dello Sport si sofferma anche su Albert Gudmundsson. "Con l'islandese sì recuperato miracolosamente ad appena dodici giorni da una frattura al coccige ma non al meglio". Il suo ritorno in campo contro il Lecce è stata una sorpresa, visto l'infortunio alla zona dell'osso sacro. Ovviamente il numero 10 della Fiorentina non è ancora al meglio, ma è comunque a disposizione.

"Con Gudmundsson di scorta a meno che i miracoli dell’islandese non diventino due e Palladino individui in lui il falso nove". Sì, sarebbe un doppio miracolo vederlo titolare in Grecia contro il Panathinaikos. In futuro però, nel 3-5-2 di Raffaele Palladino, Gudmundsson potrebbe diventare una pedina fondamentale.