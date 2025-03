L’appello al popolo viola: “tutti al Franchi”. Con la Juve si va verso il sold out

La Fiorentina sarà attesa nel giro di 3 giorni, da due gare pesantissime. Prima ci sarà il ritorno di Conference contro il Panathinaikos, poi la sempre attesa sfida contro la Juventus. Due match che daranno una volta per tutte un volto definitivo all'annata viola. Il tifo non sembra essere in grandi rapporti con la squadra e con Palladino, ma il doppio impegno al Franchi richiamerà il popolo viola allo stadio. Almeno fino a giovedì sera ci sarà la sospensione del giudizio. Secondo il Corriere Dello Sport per il Pana sono stati venduti 12mila biglietti. Mentre per la Juventus siamo a 18mila, con un sold out sempre più probabile, fissato a quota 23 mila. Pradè ha chiesto all'ambiente di stare uniti, vedremo come il popolo viola risponderà