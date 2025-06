Gudmundsson, intanto, non nega l'interesse per la Premier League, che considera il miglior campionato del mondo, ma specifica che per ora resta calmo e fiducioso: «Mi piacerebbe restare in Italia». La volontà del giocatore di continuare in viola c’è, ma servirà trovare un’intesa economica sostenibile per il club. Lo scrive la Nazione.