L’acquisto di Edin Dzeko spiega due cose della Fiorentina: tra sogni e aspettative

Questa è anche la Fiorentina di Edin Dzeko

Redazione VN 24 agosto 2025 (modifica il 24 agosto 2025 | 10:04)

Il ritorno di Edin Dzeko in Italia evidenzia le ambizioni tecniche della Fiorentina per la stagione 2025-26. L’attaccante bosniaco, dopo due anni in Turchia, approda in viola per garantire all’attacco di Pioli sia la capacità di finalizzare che quella di costruire gioco. La sua esperienza e tecnica permettono di affiancare o sostituire Kean, offrendo soluzioni offensive flessibili e aumentando l’efficacia del reparto avanzato.

Il contratto di Dzeko riflette il suo ruolo e la sua età: un accordo annuale con possibilità di rinnovo, pensato per tutelare la società e stimolare il giocatore a dare il massimo ogni giorno. Nonostante quasi 40 anni, il bosniaco mantiene uno stato fisico e mentale eccellente grazie a preparazione, alimentazione e recupero mirato, dimostrando professionalità e capacità di reggere ritmi e pressioni elevate.

Dzeko conosce bene il calcio italiano e sa come gestire l’attenzione mediatica e le aspettative. La sua esperienza sarà fondamentale non solo in campo, ma anche nel motivare compagni e pubblico. L’arrivo in Toscana segna l’inizio di una stagione in cui il veterano punta a far parlare di sé con gol e prestazioni, diventando un punto di riferimento per la Fiorentina e per la città di Firenze. Lo scrive il Corriere dello Sport.