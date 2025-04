La volontà di Mandragora è chiara, vuole rinnovare. E sogna la Nazionale

Rolando Mandragora è diventato il leader indiscusso del centrocampo della Fiorentina, raggiungendo livelli mai toccati prima in carriera. Dopo l’arrivo di nuovi innesti come Adli, Cataldi, Richardson, Folorunsho, Fagioli e Ndour, è stato lui a imporsi come punto di riferimento, eccellendo sia in fase difensiva che nella costruzione del gioco. Il passaggio al 3-5-2 ha esaltato le sue caratteristiche, permettendogli di brillare con prestazioni di alto livello, come dimostrano i recenti gol contro Panathinaikos e Juventus e la prova di spessore contro l’Atalanta.