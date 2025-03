La trasferta dell’orgoglio. Il riscatto parte delle vittorie con le grandi

Più che ai punti da aggiungere alla classifica, la gara di Napoli diventa una questione di orgoglio per la Fiorentina, una di quelle dove c'è da calarsi nel clima da "mission impossible". Nella trasferta partenopea - scrive La Nazione - Palladino e la squadra dovranno provare a giustificare tutto quello di brutto si è visto ad Atene in Conference e catalogarlo solo come un incidente di percorso. L'obiettivo e la necessità - si legge - sono quelle di rialzare la testa, di crederci, di far prevalere l'autostima e di ricacciare indietro le critiche.

Ripartire

Tutto questo la Fiorentina dovrà farlo in una giornata tutt'altro che facile contro un avversario come il Napoli con prospettive scudetto. Sarà una prova anche per Palladino, chiamato a mettere in campo la squadra con modulo e atteggiamento giusti, a rivelarsi psicologo del gruppo e cavalcare il trend stagionale con le grandi. In una stagione in cui il cammino viola è stato segnato da "su e giù", i risultati migliori sono arrivati con le big, quando la squadra ha potuto aspettare senza l'obbligo di dover fare la partita per poi colpire negli spazi. Vedi Lazio e Inter.