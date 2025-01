La testa della Fiorentina al Monza, una gara speciale. Poi Torino e Lazio

La Fiorentina affronta una settimana intensa, iniziata con la sfida contro il Napoli e che proseguirà lunedì 13 gennaio con la trasferta a Monza, un ritorno speciale per Palladino e Colpani, entrambi ex Monza. Potrebbe essere un lunedì particolare anche per Pablo Marì, possibile i suo arrivo in maglia viola.