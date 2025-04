La tattica di Fagioli per ottenere prestiti: “Ho un giro di Rolex con Morata”

Emergono ogni giorno ulteriori retroscena sul filone di scommesse che vede coinvolto, in prima fila, Nicolò Fagioli - ricordiamo che sul piano sportivo il giocatore ha già pagato per i suoi errori . La Gazzetta dello Sport di oggi racconta che l'attuale centrocampista della Fiorentina (all'epoca dei fatti nella Juve) si è fatto prestare 587mila euro totali da 31 persone e la domanda è spontanea: come ha fatto? Ora c’è una risposta, almeno parziale: Fagioli proponeva Rolex da comprare a costi vantaggiosi e rivendere in fretta a prezzo più alto.

Qualche volta faceva il nome di Alvaro Morata, compagno alla Juve. "Io tramite Alvaro trovo i Rolex a molto meno e poi me li rivende. Vado avanti da un anno con lui a fare questo investimento. E siccome ho il massimale da solo stavolta non posso farlo da solo. In due-tre mesi ci ritornano i soldi" raccontava Fagioli ai suoi compagni: Okoli, Armini, Boloca, Volpato e altri. Fagioli otteneva così dei soldi per ripianare parte dei debiti accumulati con il gioco, creando così a sua volta debiti con i suoi amici. "Aspetto lunedì, poi mi hai rotto i cogl... Sei venuto a dirmi che servivano a tuo padre e te li ho dati subito i soldi" uno dei messaggi di Okoli, difensore ex Cremonese e Atalanta, oggi al Leicester.