La prima Fiorentina di Pioli: le possibili scelte per la sfida con la Primavera

La Nazione fa il punto sulla sfida di questa sera

Redazione VN 20 luglio 2025 (modifica il 20 luglio 2025 | 10:57)

La prima uscita stagionale della nuova Fiorentina di Stefano Pioli è fissata per questa sera alle 20 al Viola Park, contro la Primavera di Daniele Galloppa. Sarà l’occasione per vedere all’opera il tecnico nel suo ritorno sulla panchina viola, in un test utile soprattutto a valutare lo stato fisico e tecnico della squadra. Pioli sembra orientato a utilizzare il 3-5-2 o, in alternativa, il 3-4-2-1, e nell’attesa dell’arrivo di un regista di ruolo, Fagioli e Mandragora sono stati provati in cabina di regia durante gli ultimi allenamenti.

Grande attesa anche per capire quale coppia d'attacco aprirà ufficialmente la stagione: da una parte Kean e Gudmundsson, considerati i titolari, dall’altra la coppia Dzeko-Beltran che ha ben impressionato nei test. Non è escluso che Pioli scelga proprio Dzeko e Gudmundsson, per testare subito il bosniaco in un contesto “reale” e dare una chance al fantasista islandese.

In difesa, davanti a De Gea e Martinelli che si alterneranno tra i pali, la linea a tre dovrebbe essere composta da Comuzzo, Pongracic e Ranieri. Sulle fasce, i favoriti sono Dodo e Gosens, entrambi apparsi in buona condizione nel ritiro. Desta curiosità anche la presenza del giovane Kospo, classe 2007 proveniente dal Barcellona, che ha già impressionato per fisico e personalità. L’amichevole sarà visibile in chiaro sui canali ufficiali del club viola. Lo scrive la Nazione.