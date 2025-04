La pressione del CorFio: “Fiorentina questa sera il passaggio è obbligato”

Il Corriere Fiorentino non accetta sgarri, come è giusto che sia: oggi la Fiorentina deve passare il turno

La Fiorentina si prepara a un giovedì cruciale con l’obiettivo di centrare la semifinale di Conference League per il terzo anno consecutivo. Alle 18.45 i viola ospitano il Celje al Franchi, forti del successo per 2-1 nella gara d’andata. Nonostante il vantaggio e il divario tecnico, Palladino invita alla massima concentrazione, sottolineando la pericolosità di un avversario che ha mostrato qualità e organizzazione. Dopo il pari a reti bianche col Parma in campionato, il tecnico ha ribadito l’importanza di migliorare nel palleggio e nella pazienza contro squadre chiuse, pur evidenziando i segnali positivi arrivati dalle ultime sei gare ufficiali.

In caso di passaggio del turno, i viola conosceranno già in serata la loro prossima avversaria: si gioca in contemporanea il ritorno tra Jagellonia e Betis, con gli spagnoli forti del 2-0 dell’andata. Intanto, in settimana, Palladino ha ricevuto il sostegno del presidente Commisso durante una cena di gruppo, occasione per rafforzare il clima positivo all'interno della società. Il tecnico ha elogiato la vicinanza del patron, considerandola un’importante fonte di motivazione.