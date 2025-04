La Prefettura vieta la vendita di alcol per il derby Fiorentina-Empoli

La decisione della Prefettura in vista di Fiorentina-Empoli: non solo l'alcol è vietato, c'è un altra cosa

In vista della partita tra Fiorentina ed Empoli, fischio d'inizio domani alle 15 all'Artemio Franchi, la Prefettura ha emanato un provvedimento valido dalle 12 alle 18.30 che vieta la vendita di bevande alcoliche da asporto nell'area compresa tra viale dei Mille, via Pacinotti, via del Pratellino, piazza delle Cure, via campo d'Arrigo, viale De Amicis, viale Lungo l'Affrico, piazza Alberti fino a viale Volta.