La pioggia non ferma i tifosi: per Fiorentina-Juventus Franchi sold out

Se la città ha risposto presente per la delicata partita contro il Panathinaikos, ora vuole far sentire tutto il suo calore anche contro la Juventus, in quella che è la partita più sentita dell'anno. La classifica dice che in caso di vittoria i viola salirebbero a -4 proprio dai bianconeri, tornando a sognare il quarto posto. Secondo La Nazione, tutti questi motivi potrebbero portare il Franchi verso il record stagionale di spettatori, stabilito con il Verona: 22.495. La vittoria di giovedì ha dato fiducia, al momento siamo nell'ordine delle 22.000 presenze già accertate.