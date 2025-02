La pasta del capitano. Da Biraghi a Ranieri, passaggio di consegne virtuale

Il gol di Ranieri nel momento in cui la Fiesole tributava uno striscione per Biraghi: un passaggio di consegne virtuale ma significativo

Il minuto 59 di Fiorentina-Inter ha rappresentato un'ideale linea di confine tra passato e futuro. Da Cristiano Biraghi a Luca Ranieri. Pochi secondi prima dell'angolo battuto da Mandragora, la Curva Fiesole aveva srotolato due striscioni in onore dell'ex capitano, poi la rete che sblocca il risultato segnata dal... nuovo capitano. Franchi in delirio, e idealmente, passaggio di consegne avvenuto grazie ad un gol cercato e provato in allenamento.