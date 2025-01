La nuova vita di Bove. E Carlo Conti lo invita a Sanremo

Edoardo Bove, centrocampista della Fiorentina, sta affrontando con forza e serenità il difficile periodo di stop forzato dopo il malore che lo ha colpito il 1° dicembre durante la partita contro l'Inter. Nonostante il divieto di praticare attività fisica per almeno cinque mesi, Bove mantiene la sua routine: segue gli allenamenti dei compagni al Viola Park, passeggia in centro e si impegna a rimanere vicino alla squadra, partecipando attivamente come spettatore o persino arbitro nelle sedute di allenamento.