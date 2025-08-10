La Nazione sull’amichevole di Manchester: “Identità chiara”

Si conclude con una sconfitta, ma solo ai rigori, la tournée in Inghilterra della Fiorentina, reduce dalla buona prestazione contro il Manchester United (1-1 nei tempi regolamentari). Vi proponiamo la prima parte del commento di Giampaolo Marchini per La Nazione:
Buona prestazione della Fiorentina contro il Manchester United, sconfitta solo ai rigori
Personalità e identità chiare. All'Old Trafford, per la verità pure negli altri stadi inglesi dove ha giocato in questi giorni, la Fiorentina ha aggiunto uno spirito di gruppo già solido che rende merito a chi la gestisce perché non è affatto scontato che tutto nasca in maniera così spontanea. Soprattutto quando si aggiungono uomini di qualità e di spessore. (...). Pioli può tornare in Italia con un bel po' di certezze, qualche dubbio e una necessità: avere alternative in più in avanti e almeno una nel mezzo, al netto delle manovre di mercato.
