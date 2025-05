La Nazione sulla Conference: “Firenze stanca. Eppure la Coppa vale oro”

A Firenze è acceso il dibattito sulla possibile qualificazione alla Conference League per il quarto anno consecutivo. La partecipazione non dipende solo da una vittoria della Fiorentina a Udine, ma anche dalla contemporanea sconfitta della Lazio contro il Lecce. Con gli obiettivi più ambiziosi ormai sfumati, l’opinione dei tifosi si divide: c’è chi considera la Conference "meglio di niente" e chi preferirebbe evitarla per concentrarsi su traguardi più alti, come la Champions League della prossima stagione.

Questa discussione non riguarda solo Firenze: anche a Roma, sponda Lazio, si sentono le stesse riflessioni. Tuttavia, non è detto che l’assenza da una competizione europea minore garantisca un campionato migliore. La Conference League, sebbene meno prestigiosa, comporta comunque un impegno importante, ma può anche dare continuità, esperienza e visibilità internazionale, aspetti non trascurabili per un club in crescita.