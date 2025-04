La Nazione sul mercato: “Pradè e la linea giovane. Tre nomi stranieri nel mirino”

La Fiorentina sembra orientata a puntare fortemente sui giovani talenti di qualità nel prossimo mercato estivo, come emerso dai piani di Pradè e Goretti e in linea con gli investimenti discussi con Commisso. Durante il mese di maggio verranno approfonditi alcuni profili selezionati, confermando la "linea verde" come priorità nella costruzione della nuova squadra.