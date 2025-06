La Nazione su Pioli: “Pronti 3mln per 3 anni. Ha chiesto una figura alla Oriali”

La Fiorentina ha individuato in Stefano Pioli il candidato numero uno per la panchina, con colloqui in corso da giorni e una proposta chiara sul tavolo: un contratto triennale con un ingaggio vicino ai 3 milioni di euro annui. Restano però da definire alcune questioni fondamentali, in primis la risoluzione del contratto che lega Pioli all’Al Nassr fino al 2027, con annessi problemi fiscali. Commisso, pur non avendo ancora parlato direttamente con l’allenatore, ha fatto di lui la priorità.