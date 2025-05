La Nazione su Palladino: “Più psicologo che allenatore. Ora non può sbagliare”

La Fiorentina riparte oggi dopo la brusca battuta d’arresto contro il Betis Siviglia in Conference League. La squadra toscana deve ora concentrarsi nuovamente sul campionato, dove la corsa all’Europa si è fatta complicata ma non impossibile. I calcoli sono semplici nella teoria: vincere le ultime tre partite contro Venezia, Bologna e Udinese e sperare in passi falsi delle rivali dirette in classifica.