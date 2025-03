La Nazione su Mandragora: “Leader vero. E c’è chi lo vedeva lontano da Firenze”

Mandragora non si è limitato al lavoro oscuro a centrocampo, ma ha anche inciso direttamente sui risultati della squadra con due gol decisivi nelle ultime partite contro Panathinaikos e Juventus. La sua leadership si manifesta non solo nelle giocate, ma anche nel confronto con i compagni e gli arbitri, sempre con grande personalità. Ormai non è più una semplice alternativa, ma un punto fermo della Fiorentina e un elemento chiave per il futuro del club. Lo scrive La Nazione.