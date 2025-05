La Nazione su Gudmundsson: “I milioni già versati assicurazione sulla permanenza”

Il presente di Albert Gudmundsson è segnato da incertezze e assenze che hanno inciso sul rendimento della Fiorentina, soprattutto nel finale di stagione. Dopo l’infortunio contro il Betis, il trequartista islandese non è più riuscito a tornare realmente a disposizione di Palladino nonostante le convocazioni, risultando assente nelle gare decisive contro Venezia e Bologna. Le sue condizioni fisiche sono state un problema ricorrente: ha saltato venti partite stagionali per vari infortuni muscolari e traumi, limitando fortemente il suo apporto.

Gudmundsson era stato acquistato come possibile valore aggiunto, ma il suo rendimento è rimasto altalenante. Ha chiuso la stagione con 8 gol e 3 assist, ma raramente è sembrato in forma ottimale. I frequenti problemi fisici, uniti alla vicenda giudiziaria ancora aperta, ne hanno frenato la piena integrazione e ora influenzano anche le valutazioni future del club. La Fiorentina potrebbe rivedere gli accordi con il Genoa relativi al prestito, in attesa di una risoluzione definitiva della questione legale.