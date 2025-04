La Nazione su Gosens: “Non sta benissimo. Palladino lo deve gestire”

In attesa del rientro di Moise Kean, Raffaele Palladino sembra intenzionato a confermare la coppia d'attacco leggera ma efficace formata da Gudmundsson e Beltran per la sfida di domenica contro l’Empoli. I due, protagonisti nel successo di Cagliari, hanno convinto il tecnico per la loro intesa e complementarità, e sono i principali candidati per guidare l’attacco anche nel derby toscano, che rappresenta un'occasione importante per confermare la continuità di risultati e sfatare un tabù: la Fiorentina ha vinto solo una delle ultime nove sfide contro l’Empoli.