Fiorentina Primavera: in finale la sfida contro l’Inter

Sarà Fiorentina-Inter la finale del campionato: nella seconda semifinale scudetto andata in scena ieri al Viola Park, i nerazzurri hanno battuto la squadra di Bigica per 5-4 ai calci di rigore. Venerdi alle 20:30, sempre presso il centro sportivo di Bagno a Ripoli, sarà quindi tempo dell'ultimo atto del torneo Giacinto Facchetti, con la squadra di Galloppa che dopo aver eliminato prima la Juventus (4-1) e poi la Roma (2-1) sogna di tornare a cucirsi il tricolore sul petto come non accade ormai dal 1983. I precedenti con la squadra nerazzurra in questo campionato non sono per la verità confortanti (Rubino e soci hanno perso sia all'andata che al ritorno) eppure il fattore campo stavolta potrebbe rivelarsi decisivo: il Viola Park quasi sold-out. Lo scrive la Nazione.